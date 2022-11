Energia

Moçambique inicia exportação do gás natural a partir da bacia do Rovuma

Moçambique começou este fim de semana a exportar o gás natural da Bacia do Rovuma. DR

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

O anúncio foi feito hoje, em pleno Domingo, pelo chefe de estado moçambicano, Filipe Nyusi, sendo o primeiro, no âmbito do contrato de compra e venda a longo prazo, com a BP, que cobre os volumes totais de gás natural liquefeito produzidos no país (GNL).