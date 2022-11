Moçambique: Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros, Manuel José Gonçalves em visita à Rússia

O objetivo desta visita diplomática é participar num encontro sobre Cooperação Económica e Técnico-científica entre os governos moçambicano e russo, como explica o analista Dércio Alfazema, para quem não há espaço para especulações.

Publicidade Continuar a ler

O governo moçambicano mantém a neutralidade na invasão da Rússia à Ucrânia e esta visita de Manuel Gonçalves à Rússia não deve ser encarada com preocupação pelos cidadãos, considera o analista Dércio Alfazema.

Até porque é uma visita que decorre ao abrigo do acordo bilateral de missão mista de cooperação que foi assinado em 2016 e as nossas relações com a Rússia são históricas, muita a parte deste contexto do conflito Rússia – Ucrânia. Temos relações históricas ligadas à área militar, inclusivamente a questão do terrorismo

Dércio Alfazema considera ainda que a posição de Moçambique não belisca a relação com nenhuma das nações em conflito.

[Moçambique] mantém relações com a Rússia mas também mantém relações bilaterais com a Ucrânia e respeita as posições de todos os outros países, quer seja os que apoiam a Rússia, assim como os que apoiam a Ucrânia.

A visita diplomática prolonga-se até sexta-feira, 18 de novembro, e será ainda marcada por encontros com representantes do governo, do setor empresarial e com a comunidade estudantil moçambicana em São Petersburgo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro