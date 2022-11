Empresários moçambicanos optimistas face ao início da exportação do gás natural liquefeito

Moçambique

Os empresários moçambicanos acreditam que o país poderá atrair mais investimentos no sector dos hidrocarbonetos como consequência do início da exportação do gás natural liquefeito da Bacia do Rovuma na província de Cabo Delgado.

Os empresários moçambicanos ou com ligações com Moçambique estão optimistas sobre o início da exportação do gás natural liquefeito da bacia do Rovuma explorado pela multinacional italiana ENI, num consórcio também participado pela empresa portuguesa Galp.

Simone Santi é presidente da Associação dos Empresários Europeus em Moçambique, EUROCAM, e dá conta do impacto da exploração da Bacia do Rovuma na economia moçambicana.

"Estamos a falar neste momento de 5 ou 6% daquilo que é o potencial da Bacia do Rovuma. Temos também que considerar que há outras bacias como Angoche, temos também a bacia no sul. É o primeiro grande passo para um percurso que vai ver Moçambique crescer no Mundo e no mercado do gás", disse o presidente da Associação dos Empresários Europeus em Moçambique.

A plataforma em mar alto, afastada da violência armada em terra na província nortenha de Cabo Delgado vai produzir 3,4 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano.

O terrorismo em Moçambique fez com que outra das grandes investidoras no país no sector do gás, a ExxonMobil ainda não tenha actualizado a decisão final de investimento, segundo a consultora Fitch Solutions. Esta decisão deve ser conhecida em 2023.

