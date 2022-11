Nyusi em visita oficial a Portugal

Moçambique

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, iniciou esta sexta-feira, 18 de Novembro, uma visita de trabalho de três dias a Portugal a convite do homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa. A situação das relações bilaterais e o treino das forças especiais para o combate do terrorismo em cabo Delgado fazem parte da agenda dos dois lideres políticos.

Na capital portuguesa, Filipe Nyusi tem encontro marcado com Marcelo Rebelo de Sousa, os dois chefes de Estado vão abordar a situação das relações bilaterais e multilaterais e o treino de forças especiais para combate do terrorismo em Cabo Delgado, norte do país, cuja missão da União Europeia é liderada por Portugal.

O chefe de Estado moçambicano vai reunir-se ainda com o chefe do executivo português, António Costa.

A agenda de governante moçambicano inclui ainda iniciativas com vista a novas oportunidades de cooperação nos sectores da agricultura, turismo e trabalho. Filipe Nyusi vai, igualmente, dirigir uma mesa-redonda sobre agronegócios e turismo.

Na deslocação a Portugal o Presidente de Moçambique faz-se acompanhar pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Verónica Macamo, da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, da Cultura e Turismo, Edelvina Materrula.

A visita de trabalho de Filipe Nyusi termina no domingo.

