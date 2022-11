Moçambique

Marcha pelos direitos das mulheres em Maputo pede maior implementação da lei

A organização Fórum Mulher organizou uma manifestação em Maputo pela defesa dos Direitos das Mulheres. © Fórum Mulher

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

As organizações da sociedade civil moçambicanas exigem às instituições da Justiça que cumpram e façam cumprir a lei para eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas. Foi este o sentimento manifestado durante uma marcha que decorreu no sábado em Maputo, onde os líderes de diferentes associações explicaram as suas exigências,