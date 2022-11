Moçambique/Dívidas ocultas

Moçambique: Arranque da leitura da sentença do caso das dívidas ocultas

Áudio 01:18

Ndambi Guebuza, filho mais velho do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza. AFP - ALFREDO ZUNIGA

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Arrancou esta quarta-feira, 30 de Novembro de 2022, a leitura da sentença do caso das "dívidas ocultas", em Moçambique. Dezanove arguidos estão acusados de envolvimento no maior caso de corrupção na história do país.