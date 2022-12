Moçambique

Filho do antigo PR Guebuza condenado a 12 anos de prisão por corrupção

Ndambi Guebuza, filho mais velho do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza. AFP - ALFREDO ZUNIGA

Texto por: Orfeu Lisboa 2 min

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo condenou hoje Ndambi Guebuza, a 12 anos de prisão por corrupção no âmbito do caso das 'dívidas ocultas'. O juiz da causa, Efigénio Baptista, deu como provado o envolvimento do filho do antigo Presidente de Moçambique no caso das Dívidas Ocultas na companhia de outros 10 réus condenados a penas que variam de 10 a 12 anos pela prática de vários crimes como peculato, tráfico de influência e branqueamento de capitais.