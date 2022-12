Crime

Ministra moçambicana pede firmeza às forças de segurança no combate ao crime

A ministra Arsénia Massingue pediu à polícia que se prepare para combater todas as ameaças contra Moçambique. © Ministério do Interior de Moçambique

Orfeu Lisboa

A ministra do Interior moçambicana, Arsénia Massingue, afirmou que a polícia deve ser capaz de combater as várias manifestações criminais como o terrorismo e a onda de raptos, assim como todas ameaças que atentam contra a soberania do Estado moçambicano.