Moçambique: Clementina Bomba nomeada nova secretária-geral da Renamo

Nova secretária-geral/RENAMO

A deputada Clementina Francisco Bomba é a nova secretária-geral da Renamo, principal partido da oposição de Moçambique. Trata-se da primeira vez que uma mulher ocupa o cargo. Clementina Francisco Bomba pediu trabalho de equipa, sublinhando que "o trabalho de cada um é decisivo para alcançar a vitória”, numa alusão às eleições autárquicas que terão lugar no próximo ano.

A Renamo tem uma nova secretária-geral. Trata-se de Clementina Francisco Bomba, deputada e actual delegada provincial de Maputo, indicada na última noite, na capital do país, no decurso da quarta sessão ordinária do Conselho Nacional do principal partido da oposição. A sessão foi orientada pelo respetivo presidente, Ossufo Momade.

Clementina Bomba assume o cargo de secretária-geral da Renamo, principal partido da oposição, ciente dos desafios e a pensar nas eleições autárquicas do próximo ano e também nas eleições gerais de 2024.

"Cada um de nós deve ser um ponto de convergência para assegurar o crescimento continuo da nossa base de apoio. Devemos fazer mais e melhor em menos tempo. A nossa meta é ganhar eleições", disse a nova secretária-geral do partido.

A primeira mulher a assumir este cargo no partido apela à colaboração de todos para o alcance do objectivo da perdiz

"Esta nova missão representa para mim um grande desafio, representa também responsabilidade acrescida, cujo sucesso dependerá do apoio de todos", salientou ainda.

A nova secretária-geral da Renamo, indicada na quarta sessão ordinária do conselho nacional da Renamo, orientada pelo presidente do partido, Ossufo Momade, substitui André Magibire, no cargo, ele que foi exonerado em setembro deste ano.

