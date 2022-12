Moçambique: Renamo reafirma apoio a Ossufo Momade

Ossufo Momade/Moçambique

A Renamo, principal partido da oposição, em Moçambique, reafirmou hoje total apoio à liderança de Ossufo Momade. Em conferência de imprensa, o partido da perdiz distancia-se das acusações feitas por um grupo contestatário, que acusa o sucessor de Afonso Dhlakama do desvio de 12 milhões de meticais, o equivalente a 176 mil euros, em menos de cinco anos.

Foi no passado domingo que um grupo de contestatários à liderança de Ossufo Momade, na Renamo, na província de Sofala, acusou o actual presidente do principal partido da oposição de desviar fundos do partido, assim como de semear o divisionismo entre os membros.

As acusações caíram mal no seio perdiz e, em conferência de imprensa, dirigida pelo seu porta voz, em Maputo, o partido vincou a sua posição.

"O presidente Ossufo Momade é de uma postura irrepreensível, ao longo de todo o seu percurso, na Renamo, razão pela qual mereceu e continua a merecer confiança. Deste modo, exigimos deste indivíduo que prove todas as acusações", disse o porta-voz.

José Manteigas distancia ainda o partido de Sandura Ambrósio, que é antigo membro da perdiz e candidato a deputado da Assembleia da República, pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, outra força política da oposição no país, nas eleições de 2019.

