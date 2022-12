Moçambique: aprovado novo calendário para o recenseamento eleitoral no país

Áudio 01:24

Um eleitor deposita o seu voto para as eleições autárquicas, em Maputo a 10 de Outubro de 2018. ANTÓNIO SILVA/LUSA

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

O parlamento moçambicano aprovou a alteração do calendário do recenseamento eleitoral para as sextas eleições autárquicas, passando de Fevereiro a Abril para Abril a Junho do próximo ano.