Moçambique: Autoridades provinciais lamentam morosidade na reconstrução de Cabo Delgado

A reconstrução das infra-estruturas económicas e sociais destruídas pelos grupos terroristas na província de Cabo Delgado à luz do plano de reconstrução 2020 – 2024 está a ser morosa devido a vários factores, incluindo a falta de fundos.

A insatisfação foi manifestada pelo Secretário Permanente da província mais a norte de Moçambique e alvo de ataques extremistas desde Outubro de 2017.

Já lá vão cinco anos que vários distritos da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, foram alvos de ataques terroristas e do qual resultaram cerca de 4.000 óbitos e várias infra-estruturas destruídas.

O Secretário de Estado da província, António Supeia, mostra-se descontente com o lento processo de recuperação e revela que os desafios da reconstrução prevalecem.

“O ritmo esperado para o processo de reconstrução e reabilitação de infra-estruturas públicas e privadas está aquém das nossas expectativas. Os esforços do Governo e de alguns parceiros têm permitido avançar em algumas frentes com obras de reconstrução de edifícios públicos, reabertura de estradas, reposição das comunicações, de energia eléctrica, de água potável, etc. Contudo com metas muito abaixo das previstas do plano de reconstrução de Cabo Delgado 2020 – 2024.”

Na mensagem, por ocasião do fim do ano, o Secretário de Estado da província António Supeia, bem como o Governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo, fizeram saber que o sucesso da intervenção das tropas moçambicanas e as suas aliadas do Ruanda e da SADC no combate aos grupos terroristas, têm permitido o regresso massivo e voluntário da população às suas zonas de origem, bem como dos funcionários e agentes do Estado.

