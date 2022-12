Filipe Nyusi: "A situação geral da Nação é de estabilização"

Moçambique

O Presidente moçambicano fez esta terça-feira, 20 de Dezembro, o seu discurso sobre o Estado da Nação. Filip Nyusi reconheu que apesar de 2022 ter sido um ano difícil, Moçambique manteve uma governação estável "face aos desafios internos e externos".

O Chefe de Estado Filipe Nyusi pronunciou esta manhã o seu discurso sobre o Estado da Nação. Diante da Assembleia da República, o estadista reconheceu que apesar das dificuldades vividas em 2022 -terrorismo, catástrofes naturais e o Covid-19- Moçambique manteve uma governação estável face aos desafios internos e externos.

“Pode-se assim afirmar, categoricamente, que a situação geral da Nação é de estabilização e de renovação face aos desafios internos e externos”, explicou.

O discurso de Filipe Nyusi acontece numa altura em que passam cinco anos desde o início do conflito armado em Cabo Delgado, no norte do país, que já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e pelo menos de 4.000 vítimas mortais, segundo o projecto de registo de conflitos ACLED.

O Presidente moçambicano anunciou igualmente que o estado não vai pagar o 13° salário aos agentes e funcionários públicos, devido à implementação da Tabela Salarial Única. Esta medida tem sido marcada por recorrentes contestações, nomeadamente juízes, professores e médicos. os profissionais de saúde estão actualmente em greve por um período de 21 dias prorrogáveis.

“Lamentamos anunciar que este ano estamos impossibilitados de bonificar os funcionários públicos com o 13° salário”, declarou.

Entretanto, esta terça-feira, a Comissão Europeia incluiu Moçambique na lista de jurisdições de países terceiros considerados de alto risco devido a deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

O Presidente Filipe Nyusi aproveitou a ocasião para informar que vai conceder indulto a mais de 800 reclusos.

