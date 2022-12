Moçambique

Moçambique: Guerrilheiros anunciam detenção de Ossufo Momade, Renamo desmente

Ossufo Momade, líder da Renamo. Maputo, 30 de Dezembro de 2019. AFP - ROBERTO PAQUETE

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Ossufo Momade está retido, na Gorongosa, por antigos guerrilheiros insatisfeitos com o rumo do processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração, DDR. A direcção do partido desmente os guerrilheiros.