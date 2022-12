Médicos de Moçambique suspendem greve por um mês

Moçambique

Os médicos moçambicanos que observavam uma greve desde o passado dia 5 de Dezembro em protesto contra as modalidades da aplicação da nova Tabela Salarial Única, anunciaram a sua decisão de suspender o bloqueio por um mês. Milton Tatia, presidente da Associação Médica de Moçambique (AMM), diz que esta decisão responde a um apelo neste sentido por parte do Presidente da República assim como da população moçambicana.

“A classe médica decidiu conceder um período de graça ao povo moçambicano suspendendo provisoriamente a terceira greve nacional dos médicos”, disse Milton Tatia, presidente da Associação Médica de Moçambique (AMM), em declarações ontem à comunicação social, na sequência de uma reunião da associação.

De acordo com este responsável, a suspensão deste bloqueio de 21 dias que tinha começado no dia 5 de Dezembro e que tinha recolhido -segundo o sindicato- a adesão de mais de 2 mil profissionais, responde a um pedido feito neste sentido pelos pacientes.

A interrupção provisória da paralização visa “permitir que o povo moçambicano possa passar as festas de fim de ano da melhor maneira possível”, beneficiando dos cuidados médicos, refere o sindicalista dando igualmente conta de um apelo à concertação feito por Filipe Nyusi.

Com efeito, de acordo com o dirigente da AMM, o chefe de Estado manifestou “abertura para um diálogo franco, com vista a encontrar, no mais curto espaço de tempo, soluções para o cumprimento das leis”.

Recorde-se que há algumas semanas atrás, os médicos tinham optado por adiar a sua greve inicialmente prevista para Novembro, no sentido de “dar tempo ao Governo” de “implementar os princípios acordados” em reuniões organizadas em Outubro.

Contudo, sobre as 12 reivindicações apresentadas na altura à entidade patronal, tinham sido alcançados consensos em apenas 8 pontos, dos quais somente 3 acabaram por ser cumpridos pelo governo, segundo a AMM que acabou para a avançar para um novo bloqueio no início de Dezembro.

