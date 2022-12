Economia

Décimo terceiro mês em falta põe em causa Natal dos funcionários públicos em Moçambique

Os preços em Moçambique e a falta de pagamento do 13º mês estão a dificultar este Natal no país. LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

O não pagamento do décimo terceiro vencimento, pelo estado, aos cerca de 400 mil funcionários públicos está a pôr em causa a festa de Natal de uma parte da população moçambicana. A decisão anunciada pelo Presidente da República no seu discurso sobre o estado geral da Nação frustrou as expectativas de um final de ano condigno segundo os cidadãos entrevistados pela RFI em Maputo.