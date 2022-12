Turismo em Moçambique em recuperação no período pós-covid-19

Turismo

A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, considera que o turismo moçambicano está em franca recuperação após dois anos seriamente afetado pela covid-19. Com o regresso dos turistas ao país, a abertura das estâncias de férias relança a esperança para que no próximo ano, em 2023, o sector que chegou a despedir pessoal e atingiu 100% de perdas, cresça e as contas venham a equilibra-se.

A covid-19 não poupou o sector do turismo nos últimos dois anos em Moçambique, contudo os sinais de recuperação do sector são inquestionáveis diz o presidente do pelouro do Turismo da Confederação das Associações Económicas (CTA) de Moçambique, Muhammad Abdullah.

"Em relação ao período da covid-19 já recuperou eu, diria mais de 90%. O aumento do número de visitantes é uma prova disso e agora o trabalho tem que continuar pelo que, os indicadores são animadores nesse sentido", declarou Muhammad Abdullah.

As perspectivas para 2023 são, por isso, bem mais animadoras e sustentadas pela adopção pelo Governo de medidas como o visto eletrónico e-visa, que permite agilizar as viagens dos estrangeiros para o país.

"Penso que as condições estão criadas, agora é uma questão de trabalho e esta boa sintonia que existe entre o sector privado e o Governo no sentido de capitalizar ao máximo estas potencialidades que o país tem na área do turismo", declarou o responsável da CTA.

Muhammad Abdullah, aponta, contudo, a onda de raptos e a insegurança provocada pelos terroristas em vários pontos da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, como desafios que precisam ser ultrapassados para que a retoma seja concretizada em pleno.

