Empresário raptado encontrado morto em Maputo

Um empresário raptado, há mais de uma semana, na Matola, na província de Maputo, em Moçambique, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira.

Os sequestradores teriam ligado à família e dito que o empresário se encontrava mal de saúde e que o deveriam ir buscar num determinado lugar. Os familiares encontraram o empresário moçambicano de origem asiática inanimado e levaram-no para um hospital, onde foi imediatamente declarado morto.

De acordo com a polícia, o empresário foi abandonado na zona de Txumene, nos arredores de Maputo, e tinha ferimentos e sinais de agressão. Ele tinha sido raptado, por um grupo armado, no dia 14 de Dezembro, em frente a um dos seus estabelecimentos comerciais na Matola. Imagens de videovigilância no local mostram o momento em que o grupo de quatro homens arrastou o empresário para uma viatura à luz do dia.

Confrontada com esta notícia, a ministra do interior, Arsénia Massingue, garantiu que o Serviço Nacional de Investigação Criminal está a trabalhar para esclarecer o caso: "Nós queremos, primeiro como Ministério do Interior, lamentar esta perda, é uma vida que se perdeu, e referir que em relação ao trabalho que está em curso e que visa o esclarecimento deste e de outros casos, o SERNIC irá pronunciar-se nos próximos dias sobre o que é que está a ser feito no concreto."

Eeste ano, as autoridades moçambicanas registaram 11 raptos e efectuaram 27 detenções ligadas a estes crimes que teriam movimentado 33 milhões de euros de Janeiro e Novembro.

Numa avaliação sobre a criminalidade, apresentada em Junho, a procuradora-geral da República de Moçambique, Beatriz Buchili, disse os raptos têm vindo a aumentar e que os grupos criminosos têm ramificações transfronteiriças. Maputo e outras cidades moçambicanas, principalmente as capitais provinciais, voltaram a ser palco de uma onda de raptos desde 2020, visando principalmente empresários ou seus familiares.

