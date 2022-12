Crime

Detido supeito no caso de empresário raptado e morto em Moçambique

Áudio 01:16

O número de raptos em Maputo e noutras cidades moçambicanas tem vindo a aumentar nos últimos 10 anos. © commos

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Uma pessoa está detida em conexão com o rapto e homicídio do empresário Hayyum Mamade, cativo há duas semanas e encontrado morto na madrugada de ontem no bairro de Txumene, na Matola, província de Maputo, sul de Moçambique. A notícia desta detenção doi avançada pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal.