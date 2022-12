Moçambique: Ossufo Momade nega ter sido retido por guerrilheiros da Renamo

Moçambique

O Presidente da Renamo, principal força política da oposição em Moçambique, negou ter sido retido pelos guerrilheiros do seu partido na semana passada, na serra da Gorongosa, na província de Sofala, no centro de Moçambique. Ossufo Momade garante que jamais vai trair os seus companheiros de luta.

Animado e no calor dos seus apoiantes, o presidente do maior partido da oposição, em Moçambique, reagiu às informações da sua retenção pelos guerrilheiros ao longo da última semana na Serra da Gorongosa.

“Quem vai deter o comandante-chefe? Matávamos juntos piolhos, agora vão me amarrar? O sentimento deles é o meu sentimento. Eles sabem que eu nunca os vou trair, em momento algum.”

Ossufo Momade justificou, também, a ida à Serra da Gorongosa, onde falhou o encerramento no dia 19 do processo de Desmobilização, Desmilitarização e Reintegração dos guerrilheiros do partido: “Nós fomos à Serra [da Gorongosa] para dizer aos combatentes que devem continuar lá e que nenhum deles pode entregar a sua arma. Não queremos a guerra, mas não temos medo de guerra.”

Ossufo Momade, presidente da Renamo, falava no distrito de Mossuril, na província de Nampula, norte do país, onde defendeu a necessidade de o Governo moçambicano criar condições para o pagamento de pensões aos seus guerrilheiros, para que o processo DDR possa estar concluído com o encerramento da 16a e última base militar.

