Autoridades moçambicanas confirmam aumento de casos positivos à covid-19.

Moçambique/Covid-19

As autoridades moçambicanas confirmam o aumento do número de casos positivos à covid-19 em algumas províncias, como a de Sofala. Contudo, apelam os cidadãos a não entrarem em pânico e a aderirem à vacinação e à dose de reforço contra a doença.

O número de casos positivos à covid-19 voltam a subir em Moçambique, exemplo desse aumento é a cidade da Beira e o Dondo, sublinhou o médico chefe de província de Sofala, Hassane Abdala.

“A partir da altura em que começamos a registar casos positivos, começamos a fazer o seguimento e verificamos que, sistematicamente, em cada dez pessoas testadas, sete apresentavam resultados positivos. Neste momento, temos cerca de 150 casos positivos.”

Apesar do aumento do número de casos, Eduardo Samo Gudo, director-adjunto do Instituto Nacional de Saúde tranquiliza os cidadãos: “Neste momento o aumento de casos da covid-19 na Ásia é um motivo de alerta, mas não de pânico e ou de alaridos. Temos é que garantir que as pessoas continuem a tomar a vacina e adiram à dose de reforço.”

As autoridades de saúde de Moçambique reforçam o apelo aos cidadãos para a observância das medidas de prevenção contra a covid-19.

