Moçambique em alerta máximo face ao surto de cólera no Malawi

Moçambique/Cólera

Moçambique está em alerta máximo face ao surto de cólera que já matou 600 pessoas e afectou 18 mil no vizinho Malawi. A preocupação foi manifestada pelas autoridades de saúde pública moçambicana.

Publicidade Continuar a ler

O Director Nacional de Saúde Pública de Moçambique, Quinhas Fernandes, fez saber que o país não está indiferente ao surto de cólera que eclodiu e faz vítimas mortais no Malawi, país que partilha fronteira com as províncias de Niassa no norte, Tete e Zambézia no centro de Moçambique.

“O nosso vizinho Malawi declarou emergência nacional, todo o cuidado do nosso lado é pouco. O apelo que nós fazemos à sociedade em geral é que cumpra com as medidas de higiene que são simples.”

Quinhas Fernandes realça que Moçambique atravessa o pico da época chuvosa e a inobservância de medidas pode abrir espaço para a eclosão da cólera: “o risco do aumento de casos de diarreias é muito grande, o risco de casos, de surtos de cólera é muito grande.”

Embora as autoridades de saúde não avancem com números, confirmam-se já alguns casos da cólera, em províncias do Niassa e Sofala, doença que, no ano passado, provocou 22 óbitos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro