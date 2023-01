Autoridades moçambicanas alertam para possibilidades de cheias

Moçambique

As principais bacias hidrográficas de Moçambique registam uma subida dos caudais, alguns dos quais com níveis de encaixe no limite, o que poderá provocar cheias e inundações. O alerta é da Direcção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos.

Publicidade Continuar a ler

As chuvas que caíram nas últimas horas na África do Sul e no Reino de Essuatini estão já a criar inundações em algumas zonas da província de Maputo, segundo o chefe de departamento de bacias hidrográficas na direção de gestão de recursos hídricos, Agostinho Vilanculos : "isso (as chuvas) contribuiu para o enlevamento de escoamentos sobretudo na bacia de Maputo que neste momento está em alerta e a situação de inundações na baixa do rio Maputo vai continuar nos próximos dias".

Para Agostinho Vilanculos o alerta de risco de inundações vai também para as principais bacias das regiões centro e norte de Moçambique :"a nossa grande preocupação vai para a bacia do (rio) Licungo, continua com o risco alto de ocorrência de inundações neste momento, também temos a bacia do Búzi e Pungue e também temos a bacia do Revue. Estas quatro bacias que me referi aqui, são aquelas que nos temos aqui que intensificar a vigilância, estamos no pico da época chuvosa."

E porque o país está no pico da época chuvosa, as autoridades moçambicanas, apelam a população a retirar-se das zonas baixas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro