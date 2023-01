Moçambique

Sociedade civil denuncia "excessos" na actuação de tropas sul-africanas

Imagens de violência das tropas sul africanas estão a chocar a população moçambicana. AP - Marc Hoogsteyns

Houve "excessos" na actuação das tropas sul-africanas integradas na missão regional da SADC que combate o terrorismo em Cabo Delgado ao incinerar cadáveres sem seguir os tramites legais. A situação foi denunciada através de um vídeo que foi divulgado nas redes sociais e que está a merecer as mais variadas reacções incluindo do Comite Internacional da Cruz Vermelha que emitiu um comunicado condenando a violação do direito humanitário internacional.