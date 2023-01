Futebol

CHAN 2023: Moçambique arrecadou primeiro ponto na prova

Estádio Nelson Mandela, Argel. AFP - -

Texto por: Marco Martins 1 min

A Selecção Moçambicana empatou frente à Etiópia no Estádio Nelson Mandela, em Argel, num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo A da fase de grupos do CHAN 2023.