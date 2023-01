Chiquinho Conde: «O foco dos Mambas é sempre ganhar, mesmo se não vai ser fácil neste CHAN»

Futebol

O CHAN, Campeonato africano interno de futebol, prossegue neste sábado 14 de Janeiro na Argélia, com a estreia de Moçambique que vai defrontar a Etiópia no Estádio Nelson Mandela.

Publicidade Continuar a ler

A Selecção Moçambicana integra o Grupo A com a Argélia, a Etiópia e a Líbia. Será a segunda participação dos Mambas na prova, sendo que a primeira foi em 2014 onde ficaram pela fase de grupos.

O CHAN é o Campeonato africano interno em que apenas os jogadores que actuam nos seus países podem participar.

De notar que no jogo inaugural, a Argélia venceu por 1-0 a Líbia num encontro que decorreu no Estádio Nelson Mandela em Argel, a capital argelina.

Quanto aos moçambicanos entram em acção neste sábado 14 de Janeiro no Estádio Nelson Mandela frente aos etíopes.

Chiquinho Conde, seleccionador de Moçambique. © Cortesia Eduardo Jumisse

Em entrevista exclusiva à RFI, Chiquinho Conde, seleccionador de Moçambique, abordou a participação moçambicana no CHAN e admitiu que o objectivo dos mambas é alcançar um primeiro triunfo na prova, tentando alcançar o apuramento para a fase seguinte.

RFI: O que podemos esperar de Moçambique neste CHAN?

Chiquinho Conde: Sabemos aquilo que nós valemos. Com humildade como tenho dito sempre, respeitando os adversários a cada jogo, vamos jogar dentro da ideia que definimos. Não sei se vamos jogar um pouco mais alto ou baixando as linhas, mas dificilmente vamos mudar aquilo que nos levou a estarmos neste CHAN porque agora nós temos essa oportunidade e temos de desfrutar deste momento. Desfrutar não é entrar para esta competição a ter receio de jogar de igual para igual com os nossos adversários. Vamos respeitar, mas também temos de ter consciência que nós também estamos neste patamar. Temos todas as condições para irmos mais em frente do que aquilo que as pessoas imaginam. Por isso eu digo sempre aos meus jogadores: Nós temos de conquistar algo grandioso onde as pessoas menos esperam.

RFI: O objectivo é sempre um jogo, algo que a Selecção não conseguiu em 2014?

Chiquinho Conde: Passo a passo. Primeiro objectivo, estarmos focados no jogo com a Etiópia. Estudarmos minuciosamente a equipa da Etiópia. E o foco, ganhar! Obviamente, não vai ser fácil, mas o nosso objectivo fundamental é querermos ganhar. Se não der para ganhar, nunca poderá dar para perder. Esse é o principal foco.

RFI: É importante ficar em Argel para os três jogos do Grupo A?

Chiquinho Conde: Muito importante porque vamos estar sempre no mesmo palco, vamos poder nos habituar a esse palco. Sabemos que a selecção mais forte do nosso grupo é a Argélia, a selecção anfitriã. A Líbia também é uma equipa forte, inclusive já venceu esta prova, então temos de respeitar. A Etiópia também merece o nosso respeito. Vamos com calma e trabalhar arduamente para conseguirmos levar de vencida a equipa da Etiópia.

RFI: Como tem sido a experiência na Selecção de Moçambique?

Chiquinho Conde: A experiência tem sido fantástica. São 20 anos como jogador, estive na selecção, foi a selecção que me catapultou para uma carreira profissional, estarei sempre grato por isso. Passei por Portugal e pelos Estados Unidos. Como jogador também estive presente em três CAN – Campeonato Africano das Nações. Como treinador de facto o meu sonho era estar nesta cadeira. Existem valores altos na minha vida e em termos desportivos, esses valores superiores chamam-se Mambas, selecção nacional de Moçambique.

RFI: Passou por Moçambique, por Portugal... Essas experiências foram importantes para ser o treinador que é hoje?

Chiquinho Conde: Sem sombra de dúvida. Até como jogador aprendi muito, até com um treinador que se chama Professor Carlos Queiroz. Aprendi como todos os treinadores que tive, coisas boas e coisas menos boas, mas o Professor Carlos Queiroz dizia algo que me marcou: “a sorte é o cruzamento da oportunidade e de tu estares bem preparado, porque a oportunidade tu vais tê-la sempre, mas se tu não estiveres preparado, obviamente que não vais ter sorte”. Depois da minha carreira como jogador, fui fazer estágios no Real Madrid e no Manchester United, ainda com o Professor Carlos Queiroz. Depois abracei a carreira de treinador em Moçambique. Ao longo desses treze anos, ganhei títulos, três campeonatos de Moçambique, uma Taça e uma SuperTaça. Deu-me muita experiência. Também estive em Portugal no Vitória de Setúbal num projecto nos sub-23, vi como eram as novas gerações, que são diferentes das mais antigas. Aprendi assim a liderar essas novas gerações porque é necessário saber liderar esses jogadores. A comunicação é importante, a liderança também. Isto ajudou-me para estar de facto nesta posição.

RFI: O que seria um ano perfeito para si?

Chiquinho Conde: Fazer uma boa prova, já que estamos aqui. E depois temos o apuramento para o CAN e nas próximas jornadas vamos ter pela frente a campeã africana, o Senegal. Eles têm seis pontos, nos quatro, e as duas primeiras seleções vão ao CAN, então tudo é possível. Mas é sempre importante termos os pés bem assentes na terra. Com calma vamos trabalhar. Neste momento é estarmos focados no CHAN e fazer o melhor possível. O céu terá que ser sempre o nosso limite.

RFI: Seria um sonho ser o seleccionador que leva novamente os Mambas ao CAN?

Chiquinho Conde: Seria a cereja no topo do bolo. Este é o meu maior desafio, colocar Moçambique sempre nas rotas das grandes competições africanas. O primeiro desafio já foi alcançado: o apuramento para o CHAN, e agora tentar fazer uma boa prova. Depois é alcançar o apuramento para o CAN. Sem dúvida seria um ano de 2023 fantástico na minha carreira e um dever cumprido. É a minha missão patriótica, uma missão espinhosa, mas estará sempre ao alcance daqueles que correm atrás, sem esquecer nunca o sentido da vitória. Será imperioso fazermos um bom CHAN, e depois alcançar o apuramento para o CAN.

DESPORTO 13-01-2023 MM

Chiquinho Conde, seleccionador dos Mambas. © Cortesia Eduardo Jumisse

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro