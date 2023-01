Moçambique

Forças de segurança em Moçambique "não estão acima da lei" e direitos humanos

As forças da SADC que actuam em Moçambique não estão "acima da lei", garante a Amnistia Internacional. AP - Marc Hoogsteyns

A Amnistia Internacional espera "uma investigação apurada" por parte das autoridades moçambicanas e da SADC no caso dos corpos de jihadistas queimados pelas forças de segurança, declarando que estas forças "não estão acima da lei" e que as violações dos direitos humanos não podem continuar a acontecer no país.