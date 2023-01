CHAN 2023: Isac, Kito e Victor Guambe acreditam num triunfo dos Mambas frente à Líbia

Futebol

Início da segunda jornada da fase de grupos do CHAN - Campeonato africano interno de futebol - que decorre na Argélia. Nesta terça-feira, Moçambique mede forças com a Líbia.

Após o primeiro ponto, os Mambas procuram a primeira vitória no CHAN que decorre em território argelino. Recorde-se que, na primeira edição, Moçambique não tinha alcançado nenhum ponto em 2014.

Nesta terça-feira os moçambicanos defrontam os líbios no Estádio Nelson Mandela em Argel, a capital argelina.

Um jogo que ocorre 72 horas após a estreia da equipa onde os Mambas empataram sem golos frente à Etiópia.

No fim do primeiro jogo, em declarações à RFI, Isac de Carvalho, avançado dos Mambas, admitiu que faltou um pouco de ritmo à equipa, mas o encontro frente à Etiópia vai ajudar a preparar o próximo frente à Líbia.

“Foi difícil o primeiro jogo, porque ainda não estamos num ritmo competitivo, que seja aceitável para esta competição. Acredito que após o primeiro jogo frente aos etíopes, vamos estar melhores. Frente à Etiópia tivemos dificuldades porque o nosso jogo passa pela pressão alta, e não conseguimos fazê-lo. Eles foram mais sólidos nesse aspecto. Na segunda parte arriscamos um pouco mais e tivemos mais oportunidades, estando mais próximos da nossa verdadeira imagem. Nós temos de jogar como sabemos jogar, com processos simples. Nós gostamos de jogar com bola, a característica do jogador moçambicano é rápido e baixo, eu o nosso jogo passa por poucos toques e fazermos contra-ataques constantemente. Temos de encaixar nesse estilo de jogo porque foi assim que nos qualificamos. Fica aquele sabor amargo, porque neste momento na selecção não consigo fazer golo. Numa situação eu estava isolado para o cabeceamento, mas pensei que o meu colega estava fora de fora, e como aqui há VAR, fiquei perturbado. Mas eu vou melhorar, eu sempre vou atrás dos meus objectivos e acredito que vou marcar. Frente à Líbia, será o tudo ou nada! Do jeito que a tabela classificativa está, esse jogo frente à Líbia é chave e temos que fazer tudo para conseguir ganhar”, afirmou o avançado de 33 anos, que já representou o Benfica de Nampula, o Desporto de Maputo, a Liga Desportiva de Maputo, o Maxaquene, o Costa do Sol e o Ferroviário de Nampula em Moçambique.

Igualmente em declarações ao microfone da RFI, Victor Guambe, guarda-redes moçambicano, não quis assumir o protagonismo no encontro em que na primeira parte evitou várias vezes que a Etiópia abrisse o marcador.

“Frente aos etíopes foi um jogo difícil. A Etiópia entrou confiante e nós fizemos a nossa parte neste caso defender. Não foi fácil, mas conseguimos. Na segunda parte conseguimo-nos encontrar, mesmo se não marcamos. Mas também não sofremos um golo, e isso é importante. Foi um ponto que pode vir a ser importante para o apuramento. Não posso dizer que salvei a pátria porque somos um grupo, eu não estive sozinho dentro do campo, somos uma equipa. Frente à Líbia, não será um jogo fácil porque eles foram derrotados no primeiro jogo. Eles vão fazer de tudo para arrecadar os três pontos. Mas nós vamos entrar com garra e determinação porque queremos vencer o encontro. Para mim é uma honra estar aqui a representar o país”, confessou o guarda-redes moçambicano de 24 anos, que foi formado no Costa do Sol onde ainda actua.

Ainda em declarações à RFI, Saddan Guambe, conhecido por Kito, médio de Moçambique, frisou que para um jogo de estreia foi bom e agora é pensar no próximo encontro frente aos líbios.

“Fizemos um bom jogo, eles tiveram a vantagem de ainda estar em competição, nós já tínhamos parado visto que o nosso campeonato terminou dia 4 Dezembro de 2022. Para um primeiro jogo foi bom, não foi aquilo que esperávamos, porque queríamos vencer. Mas alcançamos um empate e ainda estamos na corrida pelo apuramento. Vamos nos concentrar para o segundo jogo e quiçá vamos fazer melhor do que isto. Estamos a trabalhar para isso e para finalizar”, frisou o médio de 38 anos que já representou o Ferroviário de Maputo, o Maxaquene, a Liga Desportiva de Maputo e o Costa do Sol em Moçambique.

Os Mambas defrontam nesta terça-feira 17 de Janeiro a Líbia no Estádio Nelson Mandela em Argel, enquanto ainda neste mesmo dia, a Argélia mede forças com a Etiópia. Recorde-se que na primeira jornada os argelinos venceram os líbios por 1-0.

