CHAN 2023: Moçambique faz história na prova com triunfo inédito

Futebol

A Selecção Moçambicana venceu por 3-2 a Líbia no Estádio Nelson Mandela e fez história no CHAN, arrecadando o primeiro triunfo nesta prova.

Publicidade Continuar a ler

Primeiro triunfo para Moçambique no CHAN – Campeonato africano interno de futebol -, após uma vitória alcançada no Estádio Nelson Mandela, em Argel, a capital argelina.

Moçambique a perder na primeira parte...

Os líbios começaram por dominar os primeiros minutos com várias oportunidades junto da baliza de Victor Guambe, o guarda-redes moçambicano, mas sem um perigo real.

Moçambique tinha dificuldades em sair do seu meio-campo e a pressão líbia não deixava a defesa moçambicana respirar.

Aos 23 minutos, essa pressão acabou por dar os seus frutos, num cruzamento perigoso, Chico, defesa moçambicano de 31 anos, na tentativa de cortar a bola, colocou o esférico dentro da sua própria baliza.

A Líbia vencia por 0-1 e parecia controlar o jogo. No intervalo o resultado mantinha-se a favor dos líbios.

Mambas fazem história na segunda parte

As duas equipas entraram com o mesmo ritmo no encontro, com uma superioridade da parte dos líbios.

No entanto, o selecionador moçambicano, Chiquinho Conde, vai mudar um pouco o seu esquema com entradas por exemplo de Melque, de Lau King ou ainda de Nené.

Essas entradas acabaram por ser decisivas. Aos 74 minutos, à entrada da área, Melque, avançado de 25 anos que actua no Black Bulls, rematou forte para a baliza. O esférico, que foi ligeiramente desviado por um defesa líbio, acabou no fundo da baliza de Muad Allafi.

O jogo estava novamente com um empate que foi rapidamente desfeito. Aos 80 minutos, foi a vez de Nené, defesa de 26 anos do Black Bulls, num canto, dar o melhor seguimento com um cabeceamento potente para o fundo da baliza líbia.

Moçambique passava para a frente do marcador e vai acrescentar mais um tento apenas 4 minutos depois. Melque correu pelo flanco esquerdo do ataque moçambicano e cruzou para a área onde Lau King, avançado de 27 anos da UD Songo, apenas teve de empurrar para o fundo da baliza.

A vencer por 3-1, os Mambas caminhavam para o primeiro triunfo, mas ainda houve tempo para um susto. O avançado líbio, Anis Saltou, aproveitou um erro de Victor Guambe para apontar o segundo golo da Líbia, que não terá qualquer consequência.

Moçambique venceu por 3-2 frente à Líbia num jogo a contar para o Grupo A, onde os moçambicanos ocupam actualmente o primeiro lugar com 4 pontos, à frente da Argélia com três, da Etiópia com um e da Líbia que não pontuou e que já está eliminada da prova.

Recorde-se que os Mambas nunca tinham vencido um jogo no CHAN, três derrotas em 2014 e um empate em 2023 frente à Etiópia. Desta vez é o primeiro triunfo, os primeiros três pontos arrecadados pela Selecção Moçambicana.

Os dois primeiros do Grupo A seguem em frente para os quartos-de-final da prova.

O derradeiro encontro de Moçambique será a 21 de Janeiro frente à Argélia, o país anfitrião. Um empate pode ser suficiente para alcançar o apuramento para a próxima fase da competição.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro