Salário mínimo da função pública duplica em Moçambique

Função Pública

O salário mínimo da Função Pública registou um acréscimo na ordem de 87% ao passar de 4.689 meticais, o equivalente a 67 euros, para 8.758 meticais, cerca de 125 euros. A decisão foi anunciada na segunda sessão ordinária do Conselho de Ministros.

O aumento do salário mínimo dos funcionários públicos em Moçambique foi uma das decisões tornadas públicas no final da segunda sessão do Conselho de Ministros pelo vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa. O governante anunciou esta medida, tendo em conta o aumento do salário mínimo em geral no país.

"O salário mínimo da função pública passa de 4.689 meticais para 8.758 meticais regista do uma evolução positiva de 87%", explicou o governante.

Inocêncio Impissa detalhou depois o aumento dos salários mediante a posição do funcionário na grelha salarial.

"Com a aprovação dos novos quantitativos da Tabela Salarial Única foi necessário realizar o ajustamento da remuneração base de entrada nas diferentes carreiras dos profissionais existentes na nossa administração pública nomeadamente na carreira de auxiliar, agentes de serviço e operário, o salário base de entrada teve que ser ajustado em consequência da aprovação do novo salário mínimo ajustado para o novo salário da função pública e esta medida abrange cerca de 52.800 funcionários e agentes do Estado", detalhou o ministro.

Para as carreiras técnicas do nível básico a superior, as remunerações foram reajustadas entre 95% a 144%. Os novos quantitativos definitivos e aprovados pelo Conselho de Ministros abrangem ao todo perto de 400 mil funcionários e agentes do Estado. E a mesma lei que estabelece a Tabela Salarial Única TSU, reviu em baixa os ordenados dos dirigentes do Estado.

