Vaga de calor no sul de Moçambique

O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique alerta para uma vaga de calor que já se faz sentir em Maputo e em outras províncias do sul e centro do país. As altas temperaturas deverão rondar entre os 35 e os 38 graus nos próximos dias.

O meteorologista Acácio Tembe, do Instituto Nacional de Meteorologia, explica o que está por trás das altas temperaturas que se fazem sentir e que vão continuar nos próximos dias.

“Temos uma baixa pressão de origem térmica na região austral que também está a afectar a região sul do país e uma parte da região centro do país. Essa situação mantém-se e é por essa razão que hoje estamos com uma temperatura de 36 graus, amanhã poderá baixar um pouco para 35 aqui em Maputo e Matola mas, nos próximos dias, vamos continuar a ter calor na zona sul do país, Maputo, Gaza e uma parte de Inhambane”, declarou.

Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia apela aos cidadãos, em particular aos idosos, para tomarem algumas medidas como evitar a exposição ao sol, usarem roupas confortáveis e beberem muitos líquidos sem álcool para evitar a desidratação.

No centro do país, no início da semana, pelo menos 500 pessoas foram retiradas das zonas de risco de inundações na sequência da subida do caudal do rio Licungo, na Zambézia, de acordo com o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres.

De acordo com a agência Lusa, um total de 69 pessoas morreram e outras 37.082 foram afetadas por chuvas, ventos fortes e outros desastres naturais em Moçambique na actual época chuvosa. Os desastres naturais fizeram também 47 feridos e destruíram parcial e totalmente 2.721 casas e inundaram outras 3.312. O mau tempo afectou ainda 2.127 escolas, 40.602 alunos e 726 professores.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afectados pelas alterações climáticas no mundo e está em plena época chuvosa e ciclónica. Na época chuvosa 2020/2021, o país foi assolado por eventos climatéricos extremos com destaque para a tempestade Chalane e os ciclones Eloise e Guambe, além de outras semanas de chuva intensa e inundações. O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas do Idai e Kenneth, dois dos maiores ciclones de sempre a atingir o país.

