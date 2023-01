Governo assegura que há medicamentos suficientes para combater surto de cólera

Moçambique

O Ministério da Saúde de Moçambique está em prontidão para fazer face ao aumento dos casos de cólera em diversas províncias e garante a disponibilidade de fármacos para fazer face à doença em pleno pico da época chuvosa iniciada em Março e que se prolonga até Abril. Até ao momento, o país registou 18 óbitos devido a cólera num universo de perto de 2 mil casos.

Niassa, no norte, Zambézia, Sofala e Tete no centro e Gaza no sul de Moçambique são as províncias com casos confirmados de cólera. O chefe de departamento de vigilância no Ministério da Saúde, Domingos Guihole, assegura que há prontidão das autoridades com profissionais e medicamentos disponíveis.

"A nossa central de medicamentos e artigos médicos tem quantidades necessárias, estou a falar soros necessários para administrar aos doentes que entram nos nossos centros de tratamento", indicou Domingos Guihole.

Para já e segundo Ramos Mboane, porta-voz do governo da província do Niassa, onde ocorreram os 18 óbitos até agora contabilizados no país, não avança para já qualquer possibilidade do adiamento da abertura do ano letivo.

"Nós ao nível da província de Niassa não temos nenhuma informação ainda da interferência da abertura do ano lectivo escolar com a situação de cólera", relatou Ramos Mboane.

Em Moçambique, as aulas arrancam no dia 2 de Fevereiro.

