CHAN 2023: Moçambique apurou-se para os quartos-de-final da prova

Futebol

A Selecção moçambicana de futebol alcançou mais um feito histórico no CHAN – Campeonato Africano interno de futebol -, qualificando-se para os quartos-de-final da prova.

Publicidade Continuar a ler

Era o tudo ou nada para continuar na prova. Para depender apenas de si, os Mambas tinham, pelo menos, de empatar frente à Selecção anfitriã, a Argélia.

No Estádio Nelson Mandela, em Argel, a capital argelina, os moçambicanos não entraram da melhor forma neste encontro.

Aos 7 minutos após um canto, Hocine Dehiri, defesa que actua no Paradou FC, cabeceou para o fundo a da baliza de Ivan, guarda-redes moçambicano do Black Bulls, este último tendo que substituir em cima da hora o guarda-redes titular, Victor Guambe, que se lesionou.

Este jogo também foi uma história de guarda-redes. Para além de estar a perder por 0-1, Moçambique vai acabar por ver Ivan sair lesionado. Após um choque com um jogador argelino, Ivan não estava bem e o staff médico decidiu retirar o jogador das quatro linhas.

Chiquinho Conde, selecionador de Moçambique, teve de lançar para o jogo o terceiro guarda-redes, Fazito, atleta de 19 anos que actua no Ferroviário de Nampula. Primeiro jogo para Fazito nesta competição.

No intervalo, os Mambas perdiam por 0-1 frente à Argélia e no outro encontro, os etíopes, que marcaram em primeiro, estavam empatados a uma bola perante os líbios.

Tudo em aberto para a segunda parte que, como tem sido habituado, foi muito melhor para a Selecção moçambicana de futebol.

Os atletas comandados por Chiquinho Conde tiveram mais oportunidades e estiveram perto de empatar.

De notar que os argelinos também tiveram algumas ocasiões, mas Fazito fez uma boa entrada e realizou grandes defesas.

O jogo terminou com um triunfo argelino por 0-1 frente a Moçambique no Estádio Nelson Mandela, perante mais de 37 mil espectadores, numa partida a contar para o Grupo A.

Os moçambicanos não esperaram muito para festejar visto que no outro encontro, que terminou antes daquele de Moçambique, os líbios venceram por 3-1 os etíopes em Annaba.

Os Mambas acabaram no segundo lugar com 4 pontos, atrás da Argélia com nove, mas sobretudo à frente da Líbia com três e da Etiópia com apenas um.

Moçambique segue em frente na prova pela primeira vez na história. Nos quartos-de-final, a Selecção moçambicana de futebol vai defrontar a equipa que terminar no primeiro lugar no Grupo C entre Madagáscar, Gana e Sudão.

O próximo jogo dos moçambicanos realiza-se a 28 de Janeiro em Constantina, em território argelino.

Quanto à Argélia vai jogar a 27 em Argel frente ao segundo classificado do Grupo B.

O CHAN decorre em território argelino até dia 4 de Fevereiro.

Selecção Moçambicana de futebol. © Cortesia CAF

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro