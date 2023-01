Melque: «Moçambique pode ir longe no CHAN, é só acreditar»

Futebol

Moçambique defronta esta sexta-feira, 21 de Janeiro, a Argélia na terceira e derradeira jornada do Grupo A da fase de grupos do CHAN de futebol.

Publicidade Continuar a ler

Um ponto é suficiente para Moçambique seguir em frente. Os Mambas têm quatro pontos após o triunfo por 3-2 frente à Líbia e o empate sem golos frente à Etiópia. Dois resultados históricos.

No triunfo perante a Líbia por 3-2, o autor do primeiro golo dos Mambas, e que fez também a assistência para o terceiro golo, foi Melque, ele que também foi premiado com o troféu de melhor jogador do jogo.

Em entrevista à RFI, Melque, avançado do Black Bulls que também passou pelo Clube do Chibuto e o 1° de Maio Quelimane, deu todo o mérito ao treinador que o apoiou e sempre lhe disse para acreditar nas suas qualidades.

RFI: Como tem sido participar no CHAN? E ter vencido a Líbia num jogo que até começou mal...

Melque: É gratificante estar a fazer parte do CHAN. Quero agradecer a Deus por fazer parte deste grupo, e não foi fácil fazer a reviravolta. Mas o Mister disse que temos de acreditar sempre e nunca desistir. Nós acreditamos, insistimos e apareceu o primeiro golo, e logo em seguida o segundo e o terceiro.

RFI: Pode nos explicar como foi o seu primeiro golo?

Melque: Vim da esquerda, puxei para a direita e tive de chutar. A bola tinha que entrar, eu estava confiante.

RFI: Foi eleito Homem do Jogo frente à Líbia, o que isso representa?

Melque: É uma sensação muito boa ser o homem do jogo. Também temos de parabenizar a equipa adversária porque esteve bem, mas nós fomos melhores em campo, por isso ganhamos o jogo. Dar os parabéns também à equipa porque se não fosse graças a eles eu não teria chegado ao golo.

RFI: O que disse o selecionador Chiquinho Conde quando entrou em campo e que o resultado estava a favor da Líbia, 0-1?

Melque: O Mister disse para eu acreditar sempre, para nunca desistir, vais conseguir, sempre para cima do adversário. Entrei na esquerda, na direita e marquei.

RFI: Fez história com Moçambique...

Melque: É uma honra fazer história por Moçambique. Estou pela primeira vez a jogar no CHAN, estou feliz.

RFI: Até onde podem ir os Mambas?

Melque: Moçambique pode ir longe, é só acreditar. Todo o povo moçambicano tem de acreditar porque isso vai nos fazer ir mais longe. Temos talento, temos tudo para chegar longe e vamos conseguir.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro