CHAN2023: Moçambique prepara quartos frente a Madagáscar

Futebol

Moçambique vai defrontar Madagáscar nos quartos de final do CHAN de futebol que decorre na Argélia.

O dia começou com chuva em Argel, a capital argelina, para acolher mais um treino de Moçambique no campo anexo do Estádio Nelson Mandela.

Os Mambas continuam a preparação para os quartos, jogou para o qual já tem adversário, Madagáscar.

Os malgaxes venceram por 3-0 o Sudão numa partida em que em apenas 35 minutos o resultado já estava encontrado.

Madgáscar terminou no primeiro lugar no Grupo C com nove pontos, mas apenas dois encontros vencidos dentro das quatro linhas, visto que o terceiro triunfo foi alcançado devido à desistência de Marrocos.

Os Mambas têm 4 dias para preparar o jogo com os malgaxes. Um grupo de jogadores quase ao completo contando apenas com três jogadores com pequenas mazelas.

De referir que nos últimos dias, nas redes sociais, houve informações não confirmadas que falavam de um descontentamento dos jogadores perante os prémios que iam receber quanto à participação e ao apuramento histórico.

Em declarações à imprensa, Jorge Cumbane, Vice-Presidente para a área financeira da Federação Moçambicana de Futebol, afirmou que não há nenhum problema no seio da Selecção, mas concedeu que efectivamente houve conversas sobre os prémios para os jogadores que terminou com um aumento dos 40 mil meticais para 75 mil meticais, um valor que poderá ainda ser reajustado segundo o desempenho da equipa.

“Dizer que aqui reina uma tranquilidade. Os jogadores estão a fazer o seu trabalho. É normal que após o feito que se conseguiu aqui, que toda a gente apareça a tentar tirar algum protagonismo. Mas na verdade o trabalho que nos comprometemos a fazer está sendo feito e muito bem feito. Em relação à situação da premiação: Nós sabemos que o funcionamento da FMF é deficitário em termos financeiros. Conversamos com os jogadores, principalmente com os capitães, e prometemos os 40 mil meticais prometidos inicialmente, que é aquilo que temos. A situação continua. Mas como disse o Presidente da República, e muito bem, os Mambas merecem mais, merecem melhores condições e é o que a Federação está a fazer com o apoio do Governo. Vamos fazendo aquilo que é possível. Já tivemos várias reuniões com a equipa, onde delineamos algumas estratégias para haver um ajuste, se for o caso. Claramente há acordo dos 40 para os 75 mil meticais porque o Presidente Faizal Sidat conseguiu algum apoio, à maneira dele, para fazer este reajuste. Parte desse reajuste já foi depositado na conta dos atletas, e vamos fazendo aquilo que nos é possível”, concluiu o Vice-Presidente para a área financeira da Federação Moçambicana de Futebol.

Jorge Cumbane, Vice-Presidente para a área financeira da Federação Moçambicana de Futebol 24-01-2023

Moçambique defronta Madagáscar a 28 de Janeiro em Constantina.

Jorge Cumbane, Vice-Presidente para a área financeira da Federação Moçambicana de Futebol. © Marco Martins/RFI

