Moçambique/Armando Guebuza

Moçambique: Guebuza assinala 80 anos com recados à Frelimo

Áudio 01:10

Armando Guebuza, antigo Presidente moçambicano. AFP - GREG WOOD

Texto por: Cristiana Soares 2 min

No âmbito das comemorações do 80° aniversário, Armando Guebuza passou a pente fino os ganhos dos seus mandatos como presidente de Moçambique, acusou a Frelimo de o querer calar e apontou o dedo à justiça que diz ainda não ter esclarecido a detenção do seu filho mais velho Ndambi Guebuza, condenado no âmbito do julgamento das Dívidas Ocultas.