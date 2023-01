Moçambique

Moçambique: Comissão investiga derrame de combustível no Porto da Beira

Áudio 01:13

Largo do Município, cidade da Beira, Moçambique Cristiana Soares

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Uma comissão multissectorial já trabalha no Porto da Cidade da Beira, no centro do país, para averiguar as causas que provocaram o derrame de gasolina naquele empreendimento. O incidente ocorreu na sexta-feira, 20 de Janeiro de 2023, mas a comissão foi instaurada apenas nesta terça-feira, 24 de Janeiro de 2023.