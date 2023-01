CHAN 2023: Moçambique em Constantina para defrontar Madagáscar

Futebol

O CHAN de futebol entra na fase dos quartos-de-final na sexta-feira 27 de Janeiro com dois jogos, no entanto a única selecção lusófona ainda presente na prova, Moçambique, apenas joga no sábado.

Os Mambas estão a 48 horas de um jogo histórico, o primeiro quarto-de-final num CHAN, o campeonato africano dedicado aos jogadores que actuam nos seus países.

O adversário é Madagáscar, um país que se estreou na prova e que conseguiu atingir os quartos terminando no primeiro lugar no Grupo C com nove pontos.

No entanto, os malgaxes apenas venceram dois encontros dentro das quatro linhas, visto que o terceiro triunfo foi alcançado devido à desistência de Marrocos.

O balanço é claramente positivo para a Selecção de Madagáscar: triunfos por 2-1 frente ao Gana e por 3-0 perante o Sudão.

É a equipa com o maior número de golos e que ainda está na prova, visto que a Líbia também apontou cinco golos, mas já foi eliminada.

A selecção moçambicana chegou hoje a Constantina, cidade onde vai decorrer o jogo dos quartos-de-final. Uma cidade do Nordeste argelino onde se registam actualmente entre 1 a 6 graus com chuva e possibilidade de queda de neve. Condições mais complicadas do que as observadas em Argel onde o mercúrio oscila entre os 4 e os 12 graus.

Recorde-se que os Mambas terminaram no segundo lugar no Grupo A com quatro pontos atrás da Argélia com nove.

Crónica do CHAN, 26/1/2023

Moçambique perdeu por 0-1 frente à Argélia no derradeiro jogo da fase de grupos do CHAN. © Pierre René-Worms/RFI

A partida entre Moçambique e Madagáscar decorre a 28 de Janeiro.

Em declarações à imprensa, Chiquinho Conde, seleccionador de Moçambique, admitiu que os malgaxes não vão ser adversários fáceis.

“Agora é mata-mata. Temos que estar concentrados naquilo que é o nosso principal objectivo e o nosso principal foco: continuar a fazer história. Nós estamos a viver um momento extraordinário futebolisticamente e queremos continuar a surpreender meio mundo com as nossas exibições. Todo o mundo está agradado, pelo menos aqui na Argélia e no nosso país, em Moçambique. Não queremos só ficar por aqui. Isso enche-nos de orgulho, mas também aumenta a responsabilidade. É Madagáscar, mas nota-se que é uma equipa fortíssima. A selecção mais concretizadora deste torneio. É preciso ter em conta. Agora vamos estudar ao pormenor aquilo que são os momentos de jogo de Madagáscar para podermos explorar os seus pontos fracos. Todas as equipas têm e temos de ser minuciosos. E assimilarmos aquilo que vão ser as nossas ideias para conseguirmos levar de vantagem Madagáscar, este é o nosso principal foco e objectivo”, concluiu Chiquinho Conde.

Chiquinho Conde, seleccionador de Moçambique 26/1/2023

De notar que esta sexta-feira 27 de Janeiro decorrem dois jogos: Argélia-Costa do Marfim e Senegal-Mauritânia.

Chiquinho Conde, seleccionador de Moçambique. © Pierre René-Worms/RFI

