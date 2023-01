Fazito: «Estou feliz por me ter estreado com a camisola de Moçambique no CHAN»

Futebol

Pela primeira na sua história, Moçambique vai disputar um quarto-de-final num CHAN de futebol, o campeonato africano dedicado aos jogadores que actuam nos seus países.

Os Mambas vão defrontar Madagáscar, um país que se estreou na prova e que conseguiu atingir os quartos terminando no primeiro lugar no Grupo C com nove pontos.

No entanto, os malgaxes apenas venceram dois encontros dentro das quatro linhas, visto que o terceiro triunfo foi alcançado devido à desistência de Marrocos.

O jogo entre Moçambique e Madagáscar vai decorrer na cidade de Constantina. Uma cidade do Nordeste argelino onde se registam actualmente entre 1 a 6 graus com chuva e possibilidade de queda de neve. Condições mais complicadas do que as observadas em Argel onde o mercúrio oscila entre os 4 e os 12 graus.

Recorde-se que os Mambas terminaram no segundo lugar no Grupo A com quatro pontos atrás da Argélia com nove. Aliás no derradeiro jogo da fase de grupos, Moçambique perdeu por 0-1 frente à Argélia.

Para o encontro frente a Madagáscar, uma das incógnitas vai ser na baliza. Frente à Argélia, Victor Guambe, titular, lesionou-se num joelho e cedeu o lugar a Ivan, antes do início do encontro, e depois foi Ivan que chocou com um jogador argelino e também teve de sair ainda na primeira parte, sendo substituído por Fazito. Para sábado, a dúvida é quem vai ser titular?

Certo é que foi a estreia na prova para Fazito, guarda-redes de 19 anos. Para Fazito, guarda-redes do Ferroviário de Nampula, em entrevista à RFI, foi uma estreia inesperada visto que os dois primeiros guarda-redes, Victor Guambe e Ivan, lesionaram frente à Argélia.

RFI: Fazito, como foi a estreia com a camisola de Moçambique frente à Argélia?

Fazito: Primeiro jogo na selecção, senti-me feliz, muito emocionado, e a realizar o meu sonho.

RFI: Estava preparado para este momento?

Fazito: Dizer que senti uma sensação que era: aqui é a minha hora, não há como! Mas tinha que dar o meu máximo para ajudar o grupo.

RFI: As pernas tremeram quando entrou?

Fazito: Sim, claro que tremiam, é normal (risos), faz parte do jogo.

RFI: Moçambique fez história neste CHAN...

Fazito: Sentimos que é um apuramento histórico. Pela primeira vez isto acontece e estamos de parabéns.

RFI: O que se pode esperar de Moçambique nos quartos-de-final?

Fazito: Vamos dar o nosso máximo para conseguir seguir em frente na prova.

RFI: Até onde pode ir esta selecção moçambicana?

Fazito: Até à final! Vamos lutar para isso acontecer.

Fazito, guarda-redes moçambicano 23-01-2023

Selecção Moçambicana de futebol. © Pierre René-Worms/RFI

