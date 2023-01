Telinho: «Moçambique vai ser uma surpresa enorme neste CHAN»

Futebol

Os Mambas estão a 48 horas de um jogo histórico, o primeiro quarto-de-final num CHAN de futebol, o campeonato africano dedicado aos jogadores que actuam nos seus países.

Publicidade Continuar a ler

O adversário de Moçambique é Madagáscar, um país que se estreou na prova e que conseguiu atingir os quartos terminando no primeiro lugar no Grupo C com nove pontos.

No entanto, os malgaxes apenas venceram dois encontros dentro das quatro linhas, visto que o terceiro triunfo foi alcançado devido à desistência de Marrocos.

O balanço é claramente positivo para a Selecção de Madagáscar: triunfos por 2-1 frente ao Gana e por 3-0 perante o Sudão.

A selecção moçambicana vai defrontar os malgaxes na cidade de Constantina.

Recorde-se que os Mambas terminaram no segundo lugar no Grupo A com quatro pontos atrás da Argélia com nove. Aliás no derradeiro jogo da fase de grupos, Moçambique perdeu por 0-1 frente à Argélia.

A RFI teve a oportunidade de falar com Telinho, avançado do Costa do Sol, que já representou o Ferroviário de Nacala, o Ferroviário de Pemba, a Liga Desportiva de Maputo, a UD Songo e o Costa do Sol em Moçambique, bem como a Naval em Portugal e o Ajax Cape Town na África do Sul.

Em declarações à RFI, Telinho, capitão de Moçambique, afirmou que a grande surpresa deste torneio podem ser os Mambas.

RFI: Moçambique tem sido a surpresa do torneio. Pode continuar a surpreender?

Telinho: Claro que vamos ser uma surpresa enorme! Acho que todo o mundo não esperava que Moçambique chegasse até essa fase, mas se nós estamos nesta fase é porque merecemos. Temos uma voz por dizer. Vamos continuar a trabalhar para fazer mais surpresas.

RFI: A fase de grupos terminou com uma derrota por 0-1 frente à Argélia…

Telinho: Acho que foi um jogo um pouco difícil. A Argélia tem uma outra forma de suportar o jogo. Nos primeiros minutos tentámos fazer aquilo que é habitual, jogarmos todos compactos e estudar o adversário. No entanto sofremos aquele golo nos primeiros minutos. Mas não baixámos a cabeça e continuamos a lutar até ao fim. Fizemos o que todos esperávamos, o apuramento para os quartos e estamos felizes com isso.

RFI: Quando soube que os Mambas estavam apurados para os quartos?

Telinho: Eu soube quando estava no banco de suplentes e disseram-me que a Líbia estava a vencer por 3-1. O Mister a partir daí disse aos jogadores para apenas trocarem a bola, não perderam a bola e foi o que fizemos.

Telinho, avançado moçambicano 23-01-2023

Selecção Moçambicana de futebol. © Pierre René-Worms/RFI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro