Dário: «Nós queremos vencer e alcançar as meias-finais no CHAN»

Moçambique vai defrontar Madagáscar nos quartos de final do CHAN de futebol que decorre na Argélia.

Os Mambas estão a menos de 24 horas de um jogo histórico, o primeiro quarto-de-final num CHAN, o campeonato africano dedicado aos jogadores que actuam nos seus países.

O adversário é Madagáscar, um país que se estreou na prova e que conseguiu atingir os quartos terminando no primeiro lugar no Grupo C com nove pontos.

No entanto, os malgaxes apenas venceram dois encontros dentro das quatro linhas, visto que o terceiro triunfo foi alcançado devido à desistência de Marrocos.

O balanço é claramente positivo para a Selecção de Madagáscar: triunfos por 2-1 frente ao Gana e por 3-0 perante o Sudão.

Quanto a Moçambique participa apenas pela segunda vez na prova após 2014, isto significa que para muitos jogadores, é um primeiro torneio continental.

A RFI falou com Dario, internacional moçambicano que já representou o Atlético Clube de Gondola, o Ferroviário de Maputo, o Têxtil do Punguè, o Textáfrica e actualmente a UD Songo em Moçambique.

Em declarações à RFI, Dário, avançado de 27 anos dos Mambas, mostrou-se feliz com esta participação no CHAN.

RFI: Qual é o sentimento de estar nos quartos com Moçambique?

Dário: Feliz pela primeira vez. É histórico. Estamos nos quartos-de-final e agora é só trabalhar para tentar alcançar as meias-finais e a final.

RFI: Acredita que os Mambas podem chegar à final?

Dário: É passo a passo para chegar à final. Neste momento estamos nos quartos e para chegar à final, temos primeiro de nos apurar para as meias-finais. Acredito que vamos conseguir.

RFI: Nos quartos o adversário é Madagáscar, qual é a sua opinião?

Dário: Pouco importa o adversário. Nós queremos vencer, isso é o mais importante.

RFI: Como tem sido esta participação a nível pessoal?

Dário: Com muita alegria, com muita emoção, porque participo pela primeira vez nesta competição, e tenho jogado. E acredito que podemos chegar longe na prova.

RFI: O apuramento não foi fácil, aliás no último jogo os Mambas perderam por 0-1 frente à Argélia?

Dário: Não queríamos alcançar o apuramento com uma derrota. Queríamos nos qualificar com uma vitória. Não conseguimos vencer a Argélia mas estamos lá nos quartos.

RFI: O que terá faltado frente a um adversário como a Selecção argelina?

Dário: O jogo foi bom apesar do golo madrugador. Depois tentamos subir as linhas para chegar ao empate. E se calhar íamos virar o jogo, mas não conseguimos.

Dário, avançado moçambicano 23-01-2023

Selecção Moçambicana de futebol. © Pierre René-Worms/RFI

