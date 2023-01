Lau King: «Vamos dar tudo para Moçambique alcançar o apuramento no CHAN»

Futebol

Os Mambas estão a 24 horas de um jogo histórico, o primeiro quarto-de-final num CHAN, o campeonato africano dedicado aos jogadores que actuam nos seus países.

O adversário de Moçambique é Madagáscar, um país que se estreou na prova e que conseguiu atingir os quartos terminando no primeiro lugar no Grupo C com nove pontos.

A partida entre Moçambique e Madagáscar decorre a 28 de Janeiro.

A RFI falou com Lau King, avançado moçambicano de 27 anos que actua na UD Songo, e que já representou o Desportivo de Pemba, o Baía de Pemba Futebol Clube, a Associação Desportiva de Pemba, o Ferroviário de Pemba e o Desportivo de Nacala em Moçambique.

Em declarações à RFI, o internacional moçambicano afirmou que a equipa vai dar tudo para seguir em frente na prova.

RFI: O que podemos esperar de Moçambique nos quartos?

Lau King: Podem esperar o melhor de nós, vamos dar tudo, vamos dar o nosso máximo. Vamos deixar tudo dentro das quatro linhas e veremos o resultado que vamos obter.

RFI: Até onde pode ir esta selecção?

Lau King: O céu é o limite.

RFI: Tiveram medo de falhar o apuramento quando estiveram a perder frente aos argelinos?

Lau King: Claro que sim. Tendo em conta que não éramos os favoritos, pela primeira conseguimos esta qualificação. Era uma qualificação muito almejada. Demos o máximo e conseguimos alcançar o apuramento.

RFI: O último jogo da fase de grupos foi uma derrota frente à Argélia...

Lau King: Foi um jogo bastante difícil tendo em conta que estávamos a jogar frente ao país anfitrião. Um jogo bastante disputado sabendo que o anfitrião queria terminar em primeiro lugar para jogar no Estádio Nelson Mandela. Não foi um jogo fácil. Foi um jogo com várias emoções. Conseguimos dar o nosso máximo e conseguimos nos qualificar.

