CHAN 2023: Dia D para os Mambas

Em Constantina é dia de fazer história para a Selecção Moçambicana de futebol que defronta Madagáscar nos quartos do CHAN.

Dia D para os Mambas que defrontam Madagáscar no Estádio Mohamed Hamlaoui, em Constantina.

Moçambique está nesta fase da prova pela primeira vez na história, atingindo os quartos com quatro pontos no Grupo A. Os Mambas venceram a Líbia por 3-2, empataram sem golos frente à Etiópia, e perderam por 0-1 perante a Argélia.

Em 2014, os moçambicanos não tinham pontuado, mas desta vez em 2023, para além de pontuarem, apuraram-se para os quartos.

Em declarações à imprensa, Chiquinho Conde, admitiu que a Selecção Moçambicana está a passar por uma boa fase, uma fase histórica.

Chiquinho Conde, seleccionador de Moçambique 28-01-2023

Igualmente em declarações à imprensa, Faizal Sidat, Presidente da Federação Moçambicana de futebol, afirmou que toda a equipa está bem, do staff técnico aos jogadores, e também realçou a iniciativa em Moçambique da Sociedade Civil em angariar fundos para dar um incentivo aos Mambas.

Faizal Sidat, Presidente Federação Moçambicana de futebol 28-01-2023

Dia histórico para a Selecção moçambicana mas igualmente para Madagáscar que, na estreia na prova, alcançou o apuramento para a fase de eliminação directa.

Madagáscar venceu os dois jogos que disputou dentro das quatro linhas: 2-1 frente ao Gana e 3-0 perante o Sudão. Para além desses triunfos, os malgaxes arrecadaram mais uma vitória perante Marrocos que desistiu da prova.

O Estádio não está muito repleto, num recinto com capacidade para mais de 20 mil espectadores, mas o espectáculo esse promete ser histórico, apesar da chuva e do frio aqui bem presentes nesta cidade do Nordeste do país.

Selecção Moçambicana de futebol. © Pierre René-Worms/RFI

