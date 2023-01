CHAN 2023: Sonho moçambicano acabou frente a Madagáscar

Futebol

A Selecção Moçambicana de futebol foi eliminada por Madagáscar por 1-3 num jogo a contar para os quartos-de-final do CHAN, campeonato africano interno.

Publicidade Continuar a ler

Em Constantina, em território argelino, Moçambique defrontou a Selecção Malgaxe no Estádio Mohamed Hamlaoui.

No início do jogo, o recinto não estava repleto, mas durante o decorrer do encontro, as pessoas foram entrando e no intervalo estávamos acima dos 18 mil espectadores num estádio que pode acolher pouco mais de 20 mil.

Com sensivelmente 5 graus, quem entrou melhor no jogo foram os malgaxes que abriram o marcador com um tento aos 18 minutos de jogo. O extremo Koloina Razafindranaivo entrou pelo lado direito do ataque malgaxe e rematou de pé esquerdo à entrada da área moçambicana. Em arco a bola acabou por entrar dentro da baliza de Victor Guambe, o guarda-redes titular dos Mambas que regressou à baliza após uma lesão sofrida antes do encontro frente à Argélia.

A perder por 0-1, os Mambas vão tentar reagir, mas não vão conseguir ser perigosos. A única situação que deixa alguma dúvida é quando Nelson lançou em profundidade o lateral direito Infren que, aparentemente, foi empurrado nas costas, mas o árbitro nada assinalou.

No intervalo mantinha-se o 0-1 para Madagáscar.

A segunda parte começou com sensivelmente o mesmo ritmo. Moçambique controlava a bola, mas os malgaxes eram sobretudo perigosos em contra-ataque.

Aos 59 minutos, num contra-ataque, o extremo Tsiry conseguiu apontar um segundo tento... que foi anulado pelo árbitro após uma falta sobre o médio moçambicano Shaquille no início da jogada que dava origem ao segundo golo malgaxe.

Madagáscar continuava a vencer com apenas um golo de vantagem após os primeiros 60 minutos de jogo.

No entanto, essa vantagem não vai ficar por aqui. Aos 67 minutos de jogo, numa confusão entre o defesa Macaime e o guarda-redes Victor Guambe, o avançado malgaxe, Jean Yves, aproveitou para empurrar a bola para o fundo da baliza.

A perder por 0-2, a selecção moçambicana acabou por perder o fulgor. Aos 78 minutos, num canto, os atletas moçambicanos ainda acreditaram que podiam reduzir o marcador, mas os dois cabeceamentos consecutivos de Isac e de Chico foram desviados pelo guarda-redes malgaxe Nina Rakotohasimbola.

Nos derradeiros minutos, aos 87 minutos, a selecção malgaxe vai definitivamente acabar com o sonho moçambicano com um terceiro golo em contra-ataque, desta vez o marcador foi o avançado Carlos Ravelomanantsoa.

No tempo adicional, os Mambas ainda conseguiram reduzir o marcador, apontando o tento de honra. Pelo flanco esquerdo, o avançado Melque fugiu à defesa malgaxe e cruzou para Isac de Carvalho que empurrou para o fundo da baliza.

Moçambique acabou por ser eliminado do CHAN que decorre em território argelino, sendo derrotado por Madagáscar por 1-3.

Recorde-se que os Mambas tinham alcançado um feito histórico, apurando-se para os quartos-de-final da prova.

Moçambique terminou no segundo lugar no grupo A com quatro pontos, atrás da Argélia com nove. A seleção comandada por Chiquinho Conde venceu a Líbia por 3-2, empatou sem golos frente à Etiópia e perdeu por 0-1 frente à Argélia.

A participação lusófona na prova fica por aqui, após a eliminação de Angola na fase de grupos e a de Moçambique nos quartos-de-final.

Quanto a Madagáscar segue em frente e vai defrontar nas meias-finais o Senegal a 31 de Janeiro no Estádio Nelson Mandela em Argel.

Selecção Moçambicana de futebol. © Pierre René-Worms/RFI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro