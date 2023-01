Intempéries matam pelo menos 5 pessoas no norte de Moçambique

Moçambique

As intempéries provocaram pelo menos 5 mortos, de acordo com um balanço provisório.

Pelo menos 5 pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas em consequência das chuvas intensas que se registam e se intensificaram nos últimos dias na província de Cabo Delgado no norte de Moçambique. O balanço é ainda provisório e foi avançado pelo Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, INGD.

As autoridades continuam a efectuar o levantamento dos estragos causados pelas chuvas que caem com intensidade na província mais a norte de Moçambique.

Num balanço ainda bastante preliminar da época chuvosa iniciada em Outubro, a delegada do Instituto Nacional de Gestão de Risco de desastres, Elisete Manuel, confirma a ocorrência de mortes.

"Houve registo de cinco óbitos, com destaque para os distritos de Chiúre, três, e Montepuez, dois. Em termos de causas dos óbitos, foram por desabamento de um celeiro, isto em Chiúre, e descargas atmosféricas em Montepuez, (com a morte) de duas pessoas. Também tivemos quatro feridos por descarga em Meluco", indicou a responsável.

As chuvas estão igualmente a causar estragos na província da Zambézia, no centro de Moçambique, onde duas mil e quinhentas pessoas foram desalojadas.

As chuvas associadas também à tempestade tropical Chineso, há vários dias no canal de Moçambique, depois de fustigar a ilha de Madagáscar, está a influenciar o estado do tempo provocando inundações em várias zonas, afectando residências e escolas na província da Zambézia. Uma situação que vai comprometer a abertura do ano lectivo escolar já a partir de segunda-feira.

