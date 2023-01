Chuvas

Moçambique com falta de verbas para apoiar populações

Áudio 01:11

Sinistrados do ciclone Gombe em Moçambique, 12 de Março de 2022.(Ilustração) LUSA - ANDRÉ CATUEIRA

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

As autoridades moçambicanas só dispõem de dois quintos dos 185 milhões de Euros que precisam para apoiar as vítimas do mau tempo, que até ao final desta estação chuvosa poderá afectar 2.2 milhões de pessoas em todo o país. Estes dados avançados pelo governo são igualmente confirmados pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, que assegura que apesar da falta de meios, está a prestar assistência aos mais necessitados.