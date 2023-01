França e Moçambique vão continuar relação de cooperação bilateral

Diplomacia

A França deve continuar a ser um parceiro de cooperação de Moçambique de relevo nos domínio político-diplomático e na esfera socio-económica e de defesa e segurança, segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Veronica Macamo disse na cerimónia da recepção da carta credencial do novo embaixador da Franca, Yann Pradeau.

As relações entre a França e Moçambique são boas, garantiu a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Veronica Macamo, dando voz à vontade e o desejo manifestado pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi.

"É forte convicção do Presidente da República de Moçambique que as relações bilaterais franco-moçambicanas têm que ser mantidas, impulsionadas e consolidadas, para que a França continue a ser um parceiro de cooperação de relevo com o nosso país, não só no domínio político-diplomático, mas também na esfera socio-económica e de defesa e segurança", declarou a governante.

Esta vontade foi expressa por Filipe Nyusi na cerimónia de recepção em Maputo das cartas credenciais dos novos chefes de missões diplomáticas da França, o embaixador, Yann Pradeau, mas também de outros países como o Bangladesh, Mongólia, Grécia, Áustria, Croácia e Roménia.

As relações entre a França e Moçambique têm-se reforçado no âmbito da economia, com grandes investimentos de empresas francesas em território moçambicano, especialmente na área da energia.

"[O Presidente]Ressalvou a relevância da participação francesa no desenvolvimento da indústria de petróleo e gás, da geologia e minas, da cooperação económica e financeira e da cooperação militar. Assinalou que como membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Moçambique e França partilham responsabilidades de grande dimensão na luta pelo estabelecimento da paz e segurança no mundo", adicionou Veronica Macamo.

Apesar de Moçambique ter estabelecido relações diplomáticas com estes países em diferentes momentos históricos, todos convergem na vontade de desenvolver e consolidar relações diversificadas nos domínios político-diplomático, socioeconômico e de defesa e segurança.

