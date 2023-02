Moçambique

Moçambique: Mau tempo faz 9 mortos em Nampula

As chuvas acompanhadas de ventos fortes fizeram nove mortos e 13 feridos, em Nampula, no norte de Moçambique. LUSA - ANDRÉ CATUEIRA

Em Moçambique, as chuvas acompanhadas de ventos fortes fizeram nove mortos e 13 feridos, em Nampula, no norte do país. De acordo com o Instituto Nacional de Gestão de Risco e Desastre, o mau tempo deixou ainda um rasto de destruição em residências, escolas e unidades sanitárias.