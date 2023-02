Governos tentam encontrar solução para acabar com violência contra cidadãos moçambicanos na África do Sul

Moçambique/África do Sul

Os governos de Moçambique e da África do Sul reúnem-se nas próximas horas em busca de soluções para pôr fim à violência contra cidadãos moçambicanos e suas viaturas, segundo um anúncio feito pela Ministra do Interior, Arsênia Massingue.

Publicidade Continuar a ler

Não foram avançados os detalhes sobre onde e quando vai decorrer o encontro, contudo a ministra moçambicana do interior, Arsênia Massingue, manifestou preocupação com a situação de violência de que estão a ser alvos os cidadãos nacionais que se fazem em viaturas próprias ao país vizinho.

“Nós solicitamos um encontro com as autoridades sul africanas e foi aceite, nós teremos ainda esta semana, para podermos discutir este e outros assuntos. Oportunamente daremos detalhes sobre tudo o que será tratado”, afirmou a ministra.

Apesar da gravidade da situação, o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga, acredita que soluções serão encontradas.

“Não acredito que seja vontade e intenção do governo sul africano. Portanto, há de haver ali alguns oportunistas e algumas pessoas mal-intencionadas. Há uma interação entre Moçambique e África do Sul para os esclarecimentos desses casos que eu acredito que não vão ofuscar as boas relações com África do Sul”, assegurou o presidente do Tribunal Supremo.

A violência já forçou a que os transportadores que ligam Maputo a África do Sul através da fronteira da Ponta de Ouro a Durban suspendessem as suas actividades por receios de serem atacados.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro