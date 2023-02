Moçambique procura “consenso” para encerrar a última base da Renamo

Moçambique

O Presidente de Moçambique afirmou esta sexta-feira, 3 de Fevereiro, que o país contínua à procura de “consenso” para encerrar a última base da Renamo, na província de Sofala. Filipe Nyusi sublinhou que o governo e os parceiros internacionais trabalham para garantir que as pensões para os guerrilheiros da Renamo sejam sustentáveis.

Publicidade Continuar a ler

No âmbito do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) previsto no acordo de paz assinado com o Governo em 2019, o Chefe de Estado de Moçambique garantiu que o país está à procura de “consenso” para encerrar a última base da Renamo, na província de Sofala.

Filipe Nyusi sublinhou que o governo e os parceiros internacionais trabalham para garantir que as pensões para os guerrilheiros da Renamo sejam sustentáveis.

Enquanto procuramos estabelecer consenso sobre o encerramento da última base da Renamo na província de Sofala, criamos um grupo que se dedica à questão de pensões, beneficiários de DR, componente essencial para a sustentabilidade do processo de reintegração e a reconciliação nacional, explicou.

O encerramento da base central do braço armado da Renamo, na serra da Gorongoza, devia ter acontecido em Dezembro, mas os atrasos nas pensões, denunciados pelos guerrilheiros desmobilizados, atrasou o processo.

Filipe Nyusi sublinhou que o governo e os parceiros internacionais estão a trabalham para garantir que as pensões destinadas aos guerrilheiros da Renamo sejam sustentáveis.

Continuamos a interagir com os parceiros, incluindo instituições parceiras internacionais e a comunidade internacional, na questão complexa de pensões. À medida que trabalhamos em prol de uma solução sustentável e duradoura, referiu.

O Presidente de Moçambique lembrou que “a colaboração da Renamo” e “o pleno empenho do meu governo no diálogo” levaram ao encerramento de quinze, das 16 bases da Renamo.

Filipe Nyusi acrescentou que do total de 5.221 elementos a abranger, cerca de 4.700, 158 são mulheres, já entregaram as armas e alguns foram incorporados nas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro